Dalla Spagna - Per Kessie l'opzione più calda è l'Arabia, per l'ivoriano si allontana il ritorno in Italia

Stando a quanto riportato da Relevo la strada più probabile per il futuro di Franck Kessie sembra essere quella che porta in Arabia. Quel che è certo è che l'ivoriano ex Milan lascerà il Barcellona solo dopo un anno, con l'Al Ahli che per ora emerge come opzione più concreta.

Sul mediano c'era forte anche l'interesse della Juventus, ma Kessie è più attratto dall'offerta saudita: all'Al Ahli potrà trovare Mendy, Mahrez, Firmino e Saint-Maximin. Ad oggi non c'è ancora un'offerta formale del club arabo per il calciatore, ma la trattativa con il Barcellona è in fase avanzata: non è ancora un affare chiuso ma l'intenzione delle parti è quella di trovare un accordo.