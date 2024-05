Real Madrid, Ancelotti: "Brahim Diaz ha fatto una stagione molto buona"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il 4-4 di ieri col Villarreal, mister Carlo Ancelotti ha analizzato così la stagione vincente del suo Real Madrid: "L'obiettivo non erano i punti, perché non ci servono. L'obiettivo era giocare una buona partita, avere intensità, lottare, evitare gli infortuni... Tutto è andato alla perfezione".

Su Brahim Diaz: "Ha fatto una stagione molto buona, ci ha aiutato molto. Lui, Joselu, Arda.... hanno segnato molti gol. Lo spogliatoio è pronto ad allenarsi bene in queste due settimane e a cercare di vincere la finale di Champions".