Davide Ancelotti sulla panchina della Roma? E' il sogno di papà Carlo: i Friedkin ci pensano

La Roma pensa al presente, sì, ma anche al futuro. I Friedkin vogliono recuperare, non vogliono di certo abbandonare la società. Anzi, vogliono rilanciare. Ecco perché, mentre il presente è affidato al Ranieri allenatore, il futuro è nelle loro mani. Con i consigli di sir Claudio e quelli un po' meno saldi di Ghisolfi, l'idea è di portare un allenatore vincente ed esperto. I presidenti sono in prima fila in tutte le decisioni chiave del club: non c'è niente che non passi da loro. Vogliono riavvicinarsi ai romanisti. Non domani, oggi.

Il primo pensiero per il futuro è l'allenatore: chi succederà a Ranieri? Non c'è soltanto Massimiliano Allegri nella mente della proprietà giallorossa. Secondo il Corriere dello Sport c'è anche l'ipotesi Davide Ancelotti, su consiglio di papà Carlo. Il legame dell’allenatore più vincente della storia del Real con la Roma è quasi di sangue. Per questo il pensiero che Davide possa un giorno allenarla lo emoziona.

È evidente che Ancelotti jr non ha il palmares e l'esperienza di Allegri, ma se lavori tutti i giorni con i fenomeni del Real la vita diventa grande in un battito di ciglia. Un po' quello che vuole riprendere a fare la Roma.