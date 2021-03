De Sciglio: "Ho accusato tanto le critiche al primo anno al Milan"

Mattia De Sciglio, terzino del Lione, ha commentato così la sua decisione di provare un'esperienza all'estero ai microfoni di gianlucadimarzio.com: "Era da un po’ che volevo andare all’estero e sono molto contento dell’esperienza di vita che sto facendo. In Italia non mi divertivo più. Le critiche le ho accusate tanto il primo anno al Milan. Sai, un ragazzo giovane non è abituato. Poi ho imparato anche a fregarmene, altrimenti non ce l’avrei mai fatta. Però avevo perso il gusto di praticare questo sport. In Italia in un attimo si costruiscono castelli, e in ancor meno tempo si distruggono. Questa è la nostra mentalità purtroppo. Venire in Francia è quindi stata anche una scelta per ritrovare quel piacere che avevo perso".