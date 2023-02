Derby, il pensiero di Albertini: "C'è molta delusione, Milan senza sentimento"

MilanNews.it

L'ex centrocampista rossonero Demetro Albertini, intervistato da SportMediaset, ha rilasciato queste parole sulla sconfitta del Milan nel derby: "C'è molta delusione anche per come è arrivata la sconfitta. La cosa più preoccupante è che sembrava non ci fosse un sentimento. Non c'è stato un sentimento in una partita che poteva determinare la stagione".