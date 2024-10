Dest: "Al Milan ho giocato poco. Il PSV ha davvero creduto in me"

Serginho Dest, terzino del PSV Eindhoven che ha giocato al Milan in prestito dal Barcellona la stagione 2022-2023, ha parlato così a Sport della sua scelta di andare a giocare in Olanda: "Al Milan ho giocato poco, mentre al PSV mi sono ritrovato? Ho sempre saputo cosa potevo dare e quando sono arrivato al PSV mi sono sentito molto supportato. Bosz aveva molta fiducia in me e questo mi ha dato la spinta per lavorare al 100% sul campo e aiutare la squadra. L'atmosfera era calma, pacifica e questo mi ha anche portato la calma nella testa per ottenere la mia migliore prestazione. Il PSV ha davvero creduto in me.

Perchè il PSV? Volevo giocare in Champions League e avere la possibilità di avere tanti minuti per migliorare e continuare a crescere. Sentivo di dover fare un 'reset' e se fossi andato in una certa squadra forse non avrei avuto tanti minuti perché venivo da un prestito al Milan in cui avevo giocato poco...".