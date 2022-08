Di Canio: "De Ketelaere porterà fantasia, assist e gol"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito all'acquisto da parte del Milan di Charles De Ketelaere, l'ex rossonero Paolo Di Canio ha spiegato a Tuttosport: "Il Milan è la mia favorita anche perché non ha smobilitato e ha comprato ragazzi di qualità, penso pure ad Adli. Poi ha una difesa affidabilissima, a destra un soldato come Calabria e a sinistra due frecce devastanti. De Ketelaere porterà fantasia, assist e gol e può giocare in molti ruoli offensivi".