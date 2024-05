Di Canio duro su Donnarumma: non dovrebbe essere lui il capitano dell'Italia

Ospite delle colonne del Corriere della Sera, Paolo Di Canio, ex attaccante di Juventus, Lazio e Milan, oggi commentatore tecnico di SkySport ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla spedizione azzurra in partenza per l'Europe in Germania.

Fra i tanti temi toccati c'è anche quello della fascia da capitano della Nazionale, da tempo al braccio di Gianluigi Donnarumma. Con i nuovi regolamenti, infatti, solo il capitano potrà parlare con il direttore di gara: "Se succede qualcosa sulla trequarti avversaria, come fai - si chiede -? Rischiamo di incorrere in sanzioni agli altri giocatori. Potrebbe farlo Jorginho".

Spazio, poi, ad alcune valutazioni sui singoli chiamati dal ct Luciano Spalletti. "Sono molto incuriosito da Bellanova: con quella gamba e quella capacità di crossare in un torneo corto come l'Europeo può essere importante. Fagioli? Ne faccio una questione tecnica: è rimasto fuori 8 mesi e non è che la Nazionale debba essere un centro di recupero. Mi pare difficile che Spalletti lo porti in Germania".

Infine anche su uno dei giocatori più in voga al momento: Gianluca Scamacca, centravanti dell'Atalanta fresca vincitrice dell'Europa League. "Non credo sia preparatissimo, anche se è cresciuto tanto e fa gol meravigliosi. Però fa ancora errori tipici di chi si accontenta: deve migliorare