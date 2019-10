Di Canio su Giampaolo: "La società pensa sia giusto esonerarlo, per me no"

In merito al possibile esonero di Marco Giampaolo, Paolo Di Canio, ex giocatore del Milan, ha dichiarato a Sky: "La società pensa sia giusto, per me no. La scorsa settimana non si è visto nulla, non puoi pensare in una settimana di rivoluzionare tutto. Però forse Giampaolo ha capito che vista la situazione è giusto mettere dentro quelli di qualità come Leao, Paquetà. Lui invece pensa più al noi, ma se non c'è nulla, giusto affidarsi a chi rompe gli equilibri. Leao sembra molto libero di testa".