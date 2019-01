Di Canio su Higuain: "Al Milan ha messo in mostra la sua più grande debolezza: la frustrazione. Al Chelsea deve dimostrare tutto subito"

Paolo Di Canio, a Sky Sport 24, ha parlato di Higuain: “In questi mesi al Milan ha mostrato la parte negativa del carattere, la sua frustrazione e l’arroganza di far intendere di non aver compagni all’altezza vicino, in grado di aiutarlo. Questa è una debolezza, è frustrazione. Al Chelsea non avrà questa scusa visti i compagni di squadra. Per quanto riguarda la condizione, dovrà sempre stare bene, non si può bivaccare in Inghilterra. Al Chelsea deve dimostrare tutto subito, anche perché è in prestito. È impensabile che uno dei cinque migliori attaccanti al mondo venga sballottato da una parte all’altra in questo modo”.