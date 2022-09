Dida su De Ketelaere: "Serve un periodo di ambientamento, non bisogna avere fretta. Sul paragone con Kakà..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da Tuttosport, Nelson Dida, ex portiere rossonero, ha parlato così di Charles De Ketelaere: "Nuovo Kakà? È presto per dirlo, è appena arrivato in Italia e deve avere tempo per abituarsi al calcio italiano. Un calcio diverso da tutti gli altri. Serve un periodo di ambientamento per dimostrare le sue qualità. Non bisogna avere fretta. Se ha i colpi come Kakà? Un po’ si, ma non è facile fare paragoni con Ricky perché lui ha dimostrato fin dall’inizio le sue grandissime qualità".