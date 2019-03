Dida sulla Champions del 2007: "Quando siamo entrati in campo, l’ho guardata e le ho dato appuntamento al novantesimo"

Nelson Dida, ex portiere rossonero, ha parlato così della vittoria contro il Liverpool nella finale di Champions del 2007 ai microfoni del sito ufficiale del Milan: "Sono convinto che non sia stata solo vendetta ciò che ci ha motivato, ma la voglia di vincere quel trofeo a tutti i costi. Di certo, sfidare il Liverpool forse ci ha caricato maggiormente, ma il nostro obiettivo fin dall’inizio della stagione era la vittoria, indipendentemente dalle squadre che nel percorso verso la finale e in finale avremmo dovuto affrontare. Quella sera, ad Atene, non abbiamo mai perso la concentrazione. Il gol di Kuyt quasi sul finale è stato un piccolo intoppo, ma non ha minato le nostre certezze e abbiamo tenuto bene sia a livello fisico che mentale. Quella Coppa era troppo importante. Quando siamo entrati in campo l’ho guardata e le ho dato appuntamento al 90'".