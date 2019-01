Dijon, l'ex milanista Gourcuff verso la risoluzione consensuale

Yoann Gourcuff lascerà a breve il Dijon, club della Ligue 1. L'ex fantasista del Milan, acquistato la scorsa estate, ha collezionato appena otto presenze in campionato - per un totale di 126' in campo, anche a causa di problemi fisici - e per questo ha deciso di salutare. La risoluzione consensuale, per il classe '86, arriverà nelle prossime ore.