Dopo Atalanta e Fiorentina, anche la Lazio si interessa per Brescianini: decisione dopo il weekend

Tutti su Marco Brescianini. Il centrocampista di proprietà del Frosinone, che si è messo in mostra nell'ultimo campionato di Serie A nonostante la retrocessione dei ciociari, è da tempo nel mirino di Fiorentina e Atalanta, che dopo il testa a testa per Nicolò Zaniolo, vinto dai nerazzurri dopo l'ufficialità di oggi, si stanno dando battaglia a distanza anche per il centrocampista ex Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, però, nelle ultime ore si è inserita anche la Lazio, che ha messo nei radar il giocatore e proverà a battere la concorrenza dei viola e della Dea.

La prossima settimana sarà decisiva.

La sensazione è che dopo il weekend la situazione possa sbloccarsi, con le giornate di lunedì e martedì che saranno molto importanti per la decisione finale. Probabile che la volontà dello stesso Brescianini possa giocare un ruolo fondamentale, visto che difficilmente partirà un'asta tra i club.

La richiesta del Frosinone.

Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato della richiesta del Frosinone per il cartellino del centrocampista, con i ciociari che vorrebbero 12 milioni di euro per lasciarlo partire. Vista la retrocessione è comunque probabile che il prezzo possa calare, ma la concorrenza a tre sarà un alleato per il club di Stirpe.