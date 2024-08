Empoli, Colombo si presenta: "In tournée con il Milan sono riuscito a togliermi una grande soddisfazione"

vedi letture

Lorenzo Colombo, nuovo attaccante dell'Empoli, si è presentato in conferenza stampa nelle vesti di calciatore azzurro: "Sicuramente Empoli è una piazza che ti fa crescere, dove puoi lavorare bene con persone capaci e con esperienza alle spalle. L'ho scelta perché può essere il trampolino giusto per la mia carriera".

Com'è stato l'impatto con l'ambiente? In tournée con il Milan era apparso in forma.

"Mi sono trovato subito bene con compagni e mister, siamo un gruppo giovane, quasi tutti coetanei e ci troviamo. Ho trovato un ambiente organizzato, che ha tutto a disposizione. Ottimo per poter lavorare bene. Sulla tournée è stata un'esperienza breve, avevo già dato la mia parola all'Empoli, ma sono riuscito a togliermi una grande soddisfazione. Che sia di buon auspicio per fare bene quest'anno. Confronto con Haaland vinto? È calcio d'agosto...".

Dove giocherà? A che punto della carriera è?

"Principalmente mi definisco una punta centrale, ma soprattutto a inizio carriera ero più seconda punta. Penso di poter giocare in ogni ruolo dell'attacco. Per quanto riguarda il mio percorso, penso sia arrivato il momento della consacrazione e cerco l'occasione giusta per spiccare il volo".

A che punto è a livello fisico?

"Mi sono sempre allenato, quindi direi bene. Certo, al Milan si lavora in un modo diverso e magari mi servono un paio di settimane per entrare nei ritmi. Io e la squadra comunque stiamo bene, non vediamo l'ordine di esordire in competizioni ufficiali".

Lo scorso anno aveva cominciato bene.

"La mia voglia di rivalsa è molto alta. L'anno scorso non si è chiuso nel migliore dei modi e anche questa può essere chiaramente un'occasione per me per dimostrare che Lorenzo può dar tanto a questa squadra".

Cosa non ha funzionato nella seconda parte di stagione al Monza? Avere un compagno esperto come Caputo aiuta?

"Sono state scelte tecniche, del mister. Per questo il mio minutaggio è andato a calare. E può essere molto utile avere un compagno di grande esperienza come Ciccio, che può dare supporto nei momenti difficili. Se e quando ci saranno, sarò il primo a chiedere aiuto".

Un obiettivo in particolare?

"Sì, la doppia cifra".

Ha un qualche modello di riferimento?

"Mi piace vedere un po' tutti gli attaccanti dei top club europei e prendere da loro, poi ognuno è diverso dagli altri... E deve uscire Colombo".