Eranio: "Milan? Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra. Ho visto la voglia di tanti giocatori di mettersi in discussione"

Ai microfoni di TMW, Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, ha commentato così il pareggio di ieri del Milan contro il Lecce: "Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra. Ho visto la voglia di tanti giocatori di mettersi in discussione. Alcune situazioni di gioco sono cambiate e quando si attaccava lo si faceva con criterio. Il Milan è una squadra votata all'attacco: non ci sono giocatori di interdizione e crea tanto ma se trova una formazione che attacca escono le lacune. Ieri nel primo tempo il Milan doveva fare 3-4 gol e chiuderla. Leao ha grandi qualità ma in zona gol deve migliorare".