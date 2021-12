Eranio su Kessie: "Merita quello che chiede. Se lo perdi, perdi il 50% del centrocampo"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Stefano Eranio ha rilasciato queste parole sul rinnovo di Franck Kessie: "Se lo perdi, perdi il 50 per cento del centrocampo. Il Milan e Pioli gli stanno dimostrando tutta la stima del mondo, ma abbiamo visto che con Gigio e Calha non è bastato. Le richieste del giocatore sono alte, ma in una rosa dove Ibra guadagna 7 milioni a 40 anni, penso che Kessie meriti quello che chiede. Uno sforzo economico ci sta, non si possono perdere a zero tre punti fermi in due anni...".