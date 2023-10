Evani sul Milan: "Bravi a sacrificare Tonali per giocatori funzionali, i nuovi si sono inseriti subito"

Per avere un commento sul Milan di Stefano Pioli, La Gazzetta dello Sport ha contattato Alberico Evani, ex centrocampista del Diavolo, il quale ha dichiarato: "Bravi a sacrificare Tonali per giocatori funzionali. Li vedo protagonisti, i nuovi si sono inseriti subito. Reijnders e Loftus-Cheek sono giocatori importanti".