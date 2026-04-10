Ex Milan, Ganz ricorda Lucescu: "E' stato come un padre, ma anche un precursore del calcio moderno"
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L'ex attaccante del Milan Maurizio Ganz ha parlato così di Mircea Lucescu a RSI, ex storico allenatore recentemente scomparso. Il bel ricordo di Ganz per l'ex tecnico, tra le tante di Brescia e Inter:
"Il mister è stato come un padre per tutti i giocatori, un grande insegnante di calcio. Un precursore del calcio moderno. A Brescia ci allenavamo al campo militare, in mezzo a 30-40 pioppi dove dovevi stare attento a non schiantarti contro gli alberi, un altro modo di intendere il calcio, erano altri tempi. Aveva un pensiero sempre positivo, sempre mirato al futuro. Trasmetteva gioia a tutti noi, infatti dopo un allenamento non vedevo l'ora di scendere nuovamente in campo..".
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