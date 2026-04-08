Altafini sul Milan: "La rosa rossonera vale l'attuale classifica, Allegri sta ottenendo il massimo"

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Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Milan ha detto addio al sogno scudetto. Questo il pensiero sulla formazione rossonera a Tuttosport dell'ex attaccante milanista José Altafini: "Me lo aspettavo e sinceramente non sono sorpreso né dalla sconfitta, né dall'uscita dei rossoneri dal giro scudetto. Allegri con questa squadra non poteva fare di più. La rosa del Milan vale l'attuale classifica: stanno ottenendo il massimo e non possono andare oltre. Inter e Napoli restano superiori. Alla lunga i valori sono emersi e la classifica attuale mi sembra corretta per quello che abbiamo visto finora.

Le critiche ad Allegri? Non capisco proprio queste accuse. Ha preso un Milan reduce da un anno difficile e che veniva da un otravo posto. L'ha riportato a essere competitivo e nelle prime posizioni senza particolari acquisti di alto livello. Mica sono arrivati Van Basten e Gullit in estate! Coi giocatori attualmente a disposizione ha ottenuto il massimo. C'era poco da fare...".