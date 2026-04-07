7 aprile 1907: Herbert Kilpin gioca la sua ultima partita con la maglia del Milan

7 aprile 1907: Herbert Kilpin gioca la sua ultima partita con la maglia del MilanMilanNews.it
© foto di Pietro Mazzara
Oggi alle 21:20Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Il 7 aprile 1907, Herbert Kilpin, fondatore del Milan ed ex difensore milanista, ha giocato la sua ultima partita con la maglia rossonera in trasferta contro l'Andrea Doria, nella penultima giornata del girone finale a tre. La sfida terminò 2-0 per il Diavolo (gol di Trerè e Madler) e Kilpin giocò tutta la partita. Grazie a quel successo, il Diavolo conquisto il terzo scudetto della sua storia. 

Queste le formazioni delle due squadre:

ANDREA DORIA-MILAN 0-2

Reti: Al. Trerè I, Madler

ANDREA DORIA: Calì II, Pippo, Calì I, Taino, Boni, Bolognini, Bongiovanni, Galletti I, Amey, Ansaldo, Giordano - All.: Calì I

MILAN: Ger. Radice, Meschia, Moda I, Bosshard, At. Trerè II, G. Piazza, Al. Trerè I, Kilpin, Widmer, Imhoff, Madler - All.: Angeloni I

Arbitro: Armano di Torino