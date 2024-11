Ex Milan, Giroud: "Calcio in America molto diverso da quello che ho conosciuto nel Milan"

vedi letture

Intervistato dai colleghi americani di USA Today, l'attaccante dei Los Angeles FC, ed ex Milan, Olivier Giroud, ha parlato della differenza tra il calcio europeo e nord americano, spendendo anche parole d'elogio nei confronti di un suo vecchio compagno di squadra che in America è una vera e propria superstar. Questi alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Il Calcio in MLS

"È uno stile di calcio diverso. Per prima cosa conosco i miei compagni di squadra così entrare subito negli automatismi, per instaurare un buon rapporto in campo con loro. Direi che è tatticamente diverso da quello che ho conosciuto in Serie A, in Italia. Ma una cosa che posso dire è che ogni singola squadra cerca di giocare per segnare gol, per andare avanti e, ad essere onesto con voi, sono rimasto sorpreso dal livello di qualità del gioco offensivo e di possesso palla".

Su Christian Pulisic

"Christian è uno dei giocatori con cui ho avuto maggiore intesa al Chelsea e al Milan. Sono molto contento per quello che sta facendo in questo inizio di stagione al Milan. È molto importante per la squadra. Mi manca, ma ho grandi giocatori intorno a me anche qui a Los Angeles, quindi non posso lamentarmi".