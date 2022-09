Ex Milan, Kakà ha concluso la Maratona di Berlino in 3 ore e 38 minuti

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta il sito di SkySport, Ricardo Kakà, indimenticato campione rossonero, ha corso ieri la Maratona di Berlino, centrando l'obiettivo che si era prefissato prima dell'inizio della competizione, vale a dire chiudere la gara entro 3 ore e 40 minuti: il brasiliano ha infatti concluso la corsa in 3 ore, 38 minuti e 6 secondi. Una volta tagliato il traguardo, l'ex Milan ha esultato proprio come faceva dopo ogni gol, cioè alzando le braccia e indicando il cielo.