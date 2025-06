Ex Milan, Massara verso un ritorno in Serie A: lo vuole la Roma

vedi letture

La Roma, come riportato dal giornalista Matteo Moretto, sarebbe interessata ad un forte ritorno in dirigenza. Infatti, prende quota l’idea di un ritorno di Frederic Massara.

L’ex direttore sportivo, reduce dal ciclo vincente al Milan ma dall'esperienza poco positiva in Francia, al Rennes, è tra i nomi presi in considerazione dai Friedkin per riorganizzare l’area tecnica. Valutazioni in corso, nessuna decisione definitiva, ma le manovre sono già iniziate.

Un passato trionfale, oggi il ritorno in Serie A?

Frederic Massara, insieme a Paolo Maldini, ha giocato un ruolo cruciale nel rifondare l’identità del Milan dopo anni difficili. Arrivati in un momento delicato per il club, i due dirigenti hanno saputo costruire una squadra competitiva puntando su talento giovane, scelte tecniche coraggiose e una visione chiara. Il loro lavoro ha restituito al Milan una forte identità calcistica e valori coerenti con la sua storia, culminando con la vittoria dello Scudetto nel 2022.