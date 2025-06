Tonali torna in Serie A? Forse, ma non al Milan. Marchetti: "La Juve monitora con interesse la situazione di Tonali.."

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato così a Sky Sport dei possibili affari dei club italiani in questa sessione di mercato. L'ex milanista Sandro Tonali, oggi leader del Newcastle potrebbe tornare in Serie A, ma non al Milan.

"La Juventus monitora con interesse molti profili italiani per il futuro centrocampo in vista della prossima stagione. Abbiamo già parlato di Frattesi e Tonali, che piacciono molto e andrebbero a sostituire giocatori che non hanno convinto come Douglas Luiz per esempio. Il costo del cartellino è molto alto, e non sarà facile. Ma sono nomi che piacciono e che potrebbero portare ad una trattativa, o ad un clamoroso ritorno in Italia per quanto riguarda Sandro Tonali".