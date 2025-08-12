Donnarumma abbandonato dal PSG, lui risponde su Instagram: "Qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo"

Ha dell’incredibile la situazione che avvolge l’ex portiere del Milan, Gigio Donnarumma. Sedotto e abbandonato dal PSG, squadra che scelse nel 2021 a discapito del Milan con il quale non rinnovò il suo contratto liberandosi a zero. Un’ultima gioia, se così si può dire Donnarumma l’ha regalata ai suoi ex tifosi del Milan, vincendo la finale di Champions contro l’Inter. Ora però tutto sembra cambiato: messo fuori squadra e lasciato solo, Donnarumma scrive così su Instagram ai tifosi francesi:

“Dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del

Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato. Spero di avere ancora l'opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticherò mai.

Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa. Ai miei compagni - la mia seconda famiglia - grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso”.