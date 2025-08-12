Donnarumma fuori dai convocati di Luis Enrique. Il PSG gli indica la porta d'uscita

Donnarumma fuori dai convocati di Luis Enrique. Il PSG gli indica la porta d'uscitaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:30Gli ex
di Gaetano Mocciaro

È stato anticipato nella giornata di ieri e reso ufficiale oggi: Gianluigi Donnarumma non fa parte dei 20 convocati da Luis Enrique per la partita di Supercoppa UEFA contro il Tottenham, partita che si giocherà domani sera a Udine.

Questa la lista resa nota dal Paris Saint-Germain:

PORTIERI: Chevalier, Safonov, Marin
DIFENSORI: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Kamara, Pacho
CENTROCAMPISTI: Fabian Ruiz, Vitinha, Lee Kang-In, Zaire-Emery
ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye