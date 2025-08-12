Thiaw: "Sono arrivato al Milan da ragazzo, oggi me ne vado da uomo"

E' arrivato anche il comunicato ufficiale: Malick Thiaw saluta definitivamente il Milan per approdare in Premier League, al Newcastle dove ritroverà proprio Sandro Tonali, un altro ex rossonero. Il comunicato del Milan e le prime parole di Thiaw da bianconero:

Ufficiale la cessione del difensore al Newcastle United FC

AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Malick Thiaw al Newcastle United FC.

Il Club ringrazia Malick per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.

Le prime parole di Thiaw al Newcastle

“Sono arrivato al Milan da ragazzo, me ne vado da uomo. Non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi colori, giocare nel mio nuovo stadio con i miei nuovi tifosi, non posso più aspettare. Il Newcastle è il club giusto per me perché ha grande ambizione, quando mi hanno proposto questa opzione ho detto subito ‘Ma certo, voglio farlo”.