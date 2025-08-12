Thiaw: "Arrivo al Newcastle con grandi ambizioni, e so che questo sarà il club giusto per me"
E' arrivato anche il comunicato ufficiale: Malick Thiaw saluta definitivamente il Milan per approdare in Premier League, al Newcastle dove ritroverà proprio Sandro Tonali, un altro ex rossonero. Il comunicato del Milan e un breve estratto delle prime parole di Thiaw da nuovo giocatore del Newcastle:
Ufficiale la cessione del difensore al Newcastle United FC
AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Malick Thiaw al Newcastle United FC.
Il Club ringrazia Malick per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.
Le prime parole di Thiaw al Newcastle
"Il Newcastle è il club giusto per me perché ha grande ambizione, sono qui perchè ho grande ambizoni anche io, quando mi hanno proposto questa opzione ho detto subito ‘Ma certo, voglio farlo”.
