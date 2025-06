Gattuso nuovo ct dell'Italia. Ambrosini: "In bocca al lupo amico mio!"

Massimo Ambrosini, ex giocatore e capitano del Milan che per tanti anni è stato compagno di squadra di Gennaro Gattuso, ha voluto dedicargli un post su Instagram dopo la sua nomina come nuovo commissario tecnico dell'Italia: "In bocca al lupo amico mio! Faremo tutti il tifo per te e per gli azzurri!".

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma. "Gattuso è un simbolo del calcio italiano - dichiara il Presidente della FIGC Gabriele Gravina -, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della FIGC di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”.