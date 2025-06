Donadoni: "Spero che il Milan abbia tratto grande insegnamento dagli errori commessi nell'ultima stagione"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 16:20 Gli ex

Ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio Rai, Roberto Donadoni ha parlato così dei tanti cambi in panchina che ci sono stati in Serie A: "L'Atalanta ha fatto questa scelta per cercare di dare continuità al gioco degli ultimi anni di Gasperini. L'idea è quella più logica. Poi ogni allenatore ha la propria personalità, mi auguro che Juric si integri bene e nel modo migliore nel tessuto bergamasco. Sicuramente è bello raccogliere le sfide e provare ad alzare l'asticella: Gasperini ha fatto benissimo, adesso ci sono nuovi stimoli.

Sul ritorno di Allegri al Milan, è un allenatore che ha già vissuto l'ambiente. Le cose sono cambiate, la proprietà è diversa rispetto a quella che conosceva. Spero che il Milan abbia tratto grande insegnamento dagli errori commessi nell'ultima stagione, perché credo abbia un parco giocatori di buon livello" riporta tuttomercatoweb.com.