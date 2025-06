Mondiale per club, stasera l'esordio di Olivier Giroud contro il Chelsea

Stasera alle 21:00 andrà in scena l’esordio del Chelsea nel Mondiale per Club. I Blues, reduci da una stagione di alti e bassi in Premier League, cercano riscatto e prestigio internazionale in una competizione che può dare nuova linfa al progetto di Maresca.

Ad attenderli ci sono i Los Angeles FC, protagonisti a sorpresa del torneo e guidati in attacco da una vecchia conoscenza del calcio italiano e del Milan: Olivier Giroud. L’ex numero nove del Milan, oggi leader carismatico della squadra californiana, cercherà di mettere in difficoltà la sua ex squadra inglese, con la quale ha sollevato una Champions League nel 2021. Il francese partirà dalla panchina.