Vi ricordate Michael Reiziger? L'ex meteora del Milan (stagione 1996/97) è stato annunciato come nuovo ct della nazionale olandese Under 21, subito dopo gli Europei di categoria che si disputeranno questa estate in Romania e Georgia. 50 anni, Reiziger raccoglierà il testimone di Erwin van de Looi.