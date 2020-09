Ex Milan, Thiago Silva compie oggi 36 anni

Nato come centrocampista, ma poi spostato, fortunatamente per i tanti allenatori che lo hanno avuto in rosa, nel ruolo di difensore centrale. Thiago Silva è ed è stato uno dei centrali più forti del mondo negli ultimi anni, soprattutto in quelli gloriosi al Milan. Lì, con la maglia rossonera sulle spalle, ha contribuito con prestazioni di livello e tanta personalità ai successi della squadra in quegli anni. Iniziò la propria carriera da professionista alla Juventude, dopo aver giocato nelle giovanili del Fluminense. Poi il passaggio al Porto, nella squadra B, club che per primo lo portò in Europa senza tuttavia crederci più di tanto. Prestito senza successo alla Dinamo Mosca e ritorno al Fluminense, fino al 2009 quando si concretizzò l'arrivo in Italia, al Milan appunto. Detto dei successi al fianco di Zlatan Ibrahimovic in rossonero, la sua cessione nel 2012 sconvolse i cuori dei tifosi milanisti ma si rese necessaria per via della condizione societaria del tempo. La sua come quella del compagno Ibrahimovic, entrambi passati al ricchissimo PSG (suo attuale club). Poche settimane fa la sconfitta in finale di Champions League contro il Bayern Monaco da capitano, e successivamente il passaggio al Chelsea, per una nuova avventura, forse l'ultima in Europa. Con la maglia del Brasile ha disputato 89 partite segnando 7 gol e vincendo la Confederations Cup del 2013 e recentemente la Copa America, nel 2019. Il suo palmares vanta inoltre una Coppa del Brasile, uno Scudetto, una Supercoppa italiana, sette Ligue 1, sette Supercoppe francesi, sei Coppe di Lega francese e cinque Coppe di Francia. Oggi Thiago Silva compie 36 anni.