Ex Milan, Tiemoue Bakayoko riparte dal Lorient in Francia

Nuova avventura per l'ex centrocampista del Milan Tiemoué Bakayoko che, dopo aver chiuso la sua esperienza con il Chelsea, ha firmato per il Lorient. Il club francese lo ha annunciato così, con un comunicato ufficiale e con un video sui social: "L'FC Lorient è orgoglioso di annunciare oggi l'arrivo di Tiémoué Bakayoko (29 anni), centrocampista francese, per le prossime due stagioni, fino al 2025.

Formatosi allo Stade Rennais FC, Tiémoué ha mosso i primi passi nel mondo professionistico nel 2013 con il Rouge et Noir (28 partite). Successivamente ha vestito i colori dell'AS Monaco, del Chelsea, del Napoli e del Milan per un totale di 293 partite ai massimi livelli del calcio europeo (di cui 39 in Coppe dei Campioni).

Nel corso della sua ricca carriera, il parigino ha vinto la Ligue 1 nel 2017 con il club del Principato, la FA Cup nel 2018 con il Chelsea e la Serie A nel 2022 con il Milan. È stato anche finalista della Coppa di Lega nel 2017 e della Supercoppa Italiana nel 2018. Individualmente, è stato tra le squadre standard per la Champions League nel 2017. Grazie alle ottime prestazioni con i monegaschi, Tiémoué ha esordito con la squadra francese contro la Spagna nel marzo 2017. Libero da ogni contratto dopo la partenza dal Chelsea, Tiémoué è felice di tornare in Bretagna".