F. Galli: "La sosta può permettere ai giocatori del Milan di recuperare energie in vista del derby"

Filippo Galli, ex rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del derby e del fatto che la sosta possa far perdere al Milan il passo perfetto tenuto finora: "Dal punto di vista mentale forse sì: nelle squadre molto giovani l’entusiasmo va alimentato con la continuità. Allo stesso tempo, però, non possiamo ignorare il fatto che tanti giocatori avessero accusato la stanchezza di una stagione già fitta di impegni, tra preliminari e campionato, a cui si aggiungevano le partite ravvicinate del post lockdown. Tra un campionato e l’altro il Milan di fatto non si è mai fermato: questo stacco può offrirgli l’occasione di ricaricarsi e ritrovare le energie giuste per il derby".