F. Galli sul Milan: "Pesano molto le assenze di Bennacer e Calhanoglu. Tonali va aspettato"

In merito alla coppia Ibrahimovic-Mandzukic, l'ex rossonero Filippo Galli ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "La forma mi è parsa buona, ma per ritrovare il ritmo partita Mandzukic deve giocare, occorre aspettare, in attacco le soluzioni non mancano. Piuttosto, pesano le assenze di Bennacer e Calhanoglu. Hakan è un leader, in campo parla la stessa lingua di Ibra. Ismael garantisce ritmi e geometrie che Tonali fatica a trovare, anche Sandro va aspettato: ricordatevi di Calabria un anno fa...".