F. Inzaghi: "Milan, vittoria meritata contro il Bologna. Ibra sposta gli equilibri"

Intervenuto ieri sera a Tiki Taka su Italia Uno, l'ex rossonero Filippo Inzaghi, attuale tecnico del Benevento, ha commentato così la vittoria del Milan contro il Bologna: "Il Milan ha fatto una grande gara ma i rossoneri sono un’ottima squadra che si sta confermando dopo le ottime cose fatte vedere dopo il lockdown. Per il Bologna non era una partita semplice, poi è chiaro che un giocatore come Ibrahimovic sposta gli equilibri in questo tipo di partite. È stato un match abbastanza aperto ma il Milan ha meritato di vincere anche se il Bologna ha fatto una bella figura".