Fabio Borini di nuovo Italia? Rispunta l'ipotesi Genoa per l'ex rossonero

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Ritorno in Italia per Fabio Borini? L'attaccante classe '91, lo scorso gennaio cercato a lungo dall'Hellas Verona, è in scadenza con i turchi del Karagümrük e sulle sue tracce si è mosso il Genoa di Alberto Gilardino. Come riporta Repubblica si tratta di un ritorno di fiamma da parte del Grifone, che lo aveva inseguito a lungo sia nel 2019 che nel 2020.

Nella stagione da poco conclusa, Borini è stato assoluto protagonista in Turchia: 30 presenze in campionato con ben 20 gol e 9 assist.