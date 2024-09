Filippo Galli su Milan-Liverpool: "È mancata la prestazione, non siamo stati all'altezza"

vedi letture

Intervenuto a Milan TV dopo la sconfitta per 3-1 contro il Liverpool, Filippo Galli, ex difensore milanista, ha dichiarato: "Al di là del risultato, è mancata la prestazione. Non abbiamo sfruttato il vantaggio iniziale, non siamo stati all'altezza. Non siamo più rientrati in partita dopo lo svantaggio, abbiamo giocato il primo quarto d'ora ed è troppo poco. Poi abbiamo preso due gol su palla inattiva.

C'è troppa distanza tra i reparti e quindi fai fatica ad aggredire. Se non recuperi subito palla, devi correre all'indietro e alcuni fanno fatica a farlo. Se poi davanti ha giocatori di qualità come quelli del Liverpool vai in forte difficoltà".