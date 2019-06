Fiorentina, Commisso: "Montella farà benissimo"

Ieri è andato in scena l'incontro tra il patron viola Rocco Commisso e Vincenzo Montella a New York, ecco proprio le parole del magnate italo-americano ai microfono del TGR Rai Toscana: "Quando abbiamo cominciato a prepararsi per luglio e registrare tutta la squadra sono stato da subito convinto e lo sono tuttora che Montella farà benissimo alla Fiorentina. Lui è già stato qui ed ha trovato successi importanti,. L'esperienza degli ultimi mesi sarà fondamentale per il successo di domani".