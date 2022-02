Fiorentina, nel mirino anche l'ex rossonero Diogo Dalot

La Nazione analizza le possibili mosse di mercato future da parte della Fiorentina. Secondo il quotidiano, il primo nome nel mirino dei viola è quello di Marcos Nicolas Senesi, centrale argentino con anche passaporto italiano, che ha in Burdisso un estimatore e (forse) un contatto diretto. Il club di Commisso ha sondato il terreno intorno al classe '97 in scadenza con il Feyenoord nel 2023 e già nel prossimo mese potrebbe accelerare, visto il prezzo non proibitivo di 12 milioni di euro. Da segnalare la concorrenza della Roma.

Un altro difensore che la Fiorentina sta monitorando è Diogo Dalot, classe '99 del Manchester United che ha il contratto, anche lui, in scadenza nel 2023. Il prezzo è sempre intorno ai 12 milioni di euro, ma la concorrenza è forte e rimarrà tale, malgrado Burdisso abbia buoni rapporti con il fronte del mercato portoghese a cui è legato l'esterno difensivo. Il mese di marzo potrebbe essere decisivo e chissà che il prezzo non si abbassi ulteriormente con il tempo.