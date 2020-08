Fiorentina, spunta l'idea Bonaventura: è svincolato

"Bonaventura, jolly a sorpresa". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de La Nazione in edicola oggi, in riferimento ad una possibile trattativa tra la Fiorentina e lo svincolato Bonaventura: "La Fiorentina continua a tenere sotto pressione Bonaventura, appena svincolato dal Milan. Il giocatore – per il quale sarebbe pronto un accordo triennale – ha preso tempo e il suo manager, dopo aver parlato anche con il Genoa, adesso è pronto ad ascoltare la proposta della Fiorentina".