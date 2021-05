Fiorentina, vicino l'accordo con Gattuso: il tecnico vuole la permanenza di Vlahovic

Appena finito il campionato, la Fiorentina spera di accaparrarsi subito Rino Gattuso. Il tecnico ha raggiunto con il presidente Commisso un accordo verbale, anche se sulle sue tracce si è mossa anche la Juventus, a caccia di un allenatore da cui ripartire dopo la difficile stagione con Pirlo in panchina. Si parla di un contratto biennale per una cifra vicina ai due milioni netti a stagione. Ma prima di arrivare alla firma l’attuale allenatore del Napoli vuole capire quale sia il progetto di rilancio viola. L'ex Milan ha preso in considerazione l'offerta viola proprio per l'eventuale permanenza di Vlahovic, da lui molto gradito. Anche Amrabat, malgrado la stagione deludente, piace molto a Gattuso che lo schiererebbe a centrocampo accanto a un regista di qualità. La Fiorentina, in questo senso, potrebbe tentare un colpo con Demme, ma continua a sondare anche Torreira, a lungo corteggiato dal club viola. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.