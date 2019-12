FOTO - Cutrone si tatua sul braccio una data...milanista

Patrick Cutrone è tornato a Milano nei giorni scorsi. Nessuna notizia di mercato che riguarda l'attaccante del Wolverhampton, ma semplicemente una visita per farsi tatuare il braccio con una data con un grande significato per lui, ma anche per tutti i milanisti. Oggetto del tatoo dell'ex punta rossonera, infatti, è il "21-05-2017", con la propria silhouette con la maglia numero 63: in quel giorno il Milan di Montella conquistò la qualificazione in Europa (fu il ritorno dopo 3 anni di assenza) e al minuto 85' un giovanissimo Cutrone esordì tra i professionisti, subentrando al posto di Deulofeu.