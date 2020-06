FourFourTwo - Pirlo è l'ex calciatore più "cool". Altri due rossoneri nella top 10

Non solo stile inconfondibile, ma anche personalità e unicità. Il termine cool caratterizza quei personaggi che sono stati in grado di lasciare un'impronta nella storia grazie al loro anticonformismo, nei pensieri e nelle azioni, in campo e fuori. La rivista FourFourTwo ha stilato la classifica dei 50 giocatori più cool del calcio, tra quelli non più in attività: ci sono Fabio Cannavaro (49°), Antonio Cassano (44°) e Taribo West, ma anche Gabriel Batistuta, Zvonimir Boban, Roberto Baggio (28°), Clarence Seedorf, Diego Armando Maradona, Juan Roman Riquelme, Rene Higuita, Alessandro Nesta (18°), Carlos Valderrama e Ruud Gullit. La top ten riserva qualche sorpresa: al primo posto non c'è l'atteso David Beckham, ma un italiano, mentre George Best finisce fuori dal podio:

1 - Andrea Pirlo

2 - David Beckham

3 - Johan Cruyff

4 - George Best

5 - Jay Jay Okocha

6 - David Ginola

7 - Eric Cantona

8 - Dimitar Berbatov

9 - Ferenc Puskas

10 - Ronaldinho