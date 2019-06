Fratello Higuain: "In Italia Gonzalo giocherebbe solo con la Juve"

Nicolas Higuain, fratello e agente di Gonzalo, ha parlato così a Radio Marte del futuro del'ex rossonero: "Gonzalo ha un contratto con la Juve e vuole rispettarlo. Il suo rendimento in bianconero è stato sempre alto, soprattutto nel primo anno - riporta tuttojuve.com -. Un'altra esperienza in Serie A? No, in Italia giocherebbe solo con la Juve. Il pensiero è finire la carriera in bianconero. Quando abbiamo lasciato il Real Madrid per andare a Napoli ci hanno detto che eravamo dei pazzi. Il suo percorso in azzurro è stato all'altezza. I fischi dei tifosi del Napoli? Sono una dimostrazione d'amore, una reazione normale di un pubblico passionale. Solo quando non lasci un bel ricordo, scatta l'indifferenza".