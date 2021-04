Fuser: "Ibra non potrà giocare sempre, il Milan deve cercare un'alternativa allo svedese per il prossimo anno"

Diego Fuser, ex giocatore rossonero, ha parlato così a SkySport24 del mercato del Milan in vista del prossimo anno: "Ibra sa bene anche lui che non può giocare sempre, quindi il Milan deve cercare per forza avere una valida alternativa allo svedese. I rossoneri devono cercare un centravanti di peso, giovane e in grado di dare un buon contributo a livello di gol".