G. Galli su Donnarumma: "Sta migliorando ancora, a 20 anni non si può pretendere che non sbagli mai"

L'ex portiere rossonero Giovanni Galli al Premio "Donna Sport" ha rilasciato queste parole a Gazzetta TV su Gigio Donnarumma: "Mi sono già espresso su Gigio due volte e per due volte sono stato rimproverato dal suo agente. E' un ragazzo che a soli 20 anni ha già giocato quasi 200 partite, inoltre è il titolare anche dell'Italia. Quest'anno è cambiato il preparatore dei portieri, sta crescendo ancora tanto. Se si pretende che a 20 anni non debba sbagliare mai nulla, allora dico che siamo noi che stiamo sbagliando. Lui ha tutte le dote per diventare un grande numero 1 non solo in Italia, ma anche nel mondo".