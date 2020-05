Galliani: "Baresi non ce l'ha chiesto mai nessuno, sapevano che non l'avremmo venduto"

Ai microfoni di Sky, Adriano Galliani, ex ad rossonero, ha rivelato: "Da quando siamo arrivati io e Berlusconi, mai nessuno ci ha chiesto Baresi. Nessuna squadra ci ha mai chiesto uno dei nostri campioni in quel periodo, sapevano che non li avremmo mai venduti. Franco aveva la maglia rossonera sulla pelle. Sarebbe potuto andare via due volte quando il Milan era andato in Serie B, ma non l'ha fatto, figurarsi dopo l'arrivo di Berlusconi".